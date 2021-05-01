Дует із "Динамо" визнано найкращим гравцем та тренером місяця в УПЛ

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У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

У підсумку перемогу святкував захисник "Динамо" Ілля Забарний – 20 відсотків голосів, який лише на 11 голосів обігнав Юрченка із "Зорі".

У голосуванні за топ-наставника не було рівних Мірчі Луческу – 50 відсотків голосів проти 35-ти у Анатолія Бесмертного із "Львову".

До речі

“Динамо” відновило інтерес до оборонця “Галатасараю” Маркао.