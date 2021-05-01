Дует із "Динамо" визнано найкращим гравцем та тренером місяця в УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У боротьбі за звання найкращого футболіста та тренера квітня місяця в УПЛ, перемогу святкували представники "Динамо", передає УНН з посиланням на сайт УПЛ.
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У голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру", а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж квітневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.
У підсумку перемогу святкував захисник "Динамо" Ілля Забарний – 20 відсотків голосів, який лише на 11 голосів обігнав Юрченка із "Зорі".
У голосуванні за топ-наставника не було рівних Мірчі Луческу – 50 відсотків голосів проти 35-ти у Анатолія Бесмертного із "Львову".
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