“Динамо” відновило інтерес до оборонця “Галатасараю”

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Маркао, який не зумів домовитися про новий контракт з “Галатасараєм”, розпочав переговори з “біло-синіми”.

Сказано, що бразильського гравця “Динамо” бажало придбати ще минулого літа, але тоді турецький гранд відмовою відповів на запит киян. Цього разу ситуація змінилася. Клуб та Маркао не можуть домовитися про новий контракт, тому “Галатасарай” може відпустити футболіста.

Відзначимо, що у поточному сезоні Маркао провів за “Галатасарай” 37 матчів у всіх турнірах, забив один гол і віддав одну результативну передачу.

Варто нагадати

Луческу завоював перемогу в чемпіонаті України на чолі київського “Динамо”.