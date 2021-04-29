"Динамо" возобновило интерес к защитнику "Галатасарая"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Киевское “Динамо” начало переговоры с центральным защитником турецкого “Галатасарая” — бразильцем Маркао, информирует УНН со ссылкой на “Fotomac”.
Детали
Маркао, не сумел договориться о новом контракте с “Галатасараем”, начал переговоры с “бело-синими”.
Сказано, что бразильского игрока “Динамо” хотело приобрести еще прошлым летом, но тогда турецкий гранд отказом ответил на запрос киевлян. На этот раз ситуация изменилась. Клуб и Маркао не могут договориться о новом контракте, поэтому “Галатасарай” может отпустить футболиста.
Отметим, что в текущем сезоне Маркао провел за “Галатасарай” 37 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
Стоит напомнить
Луческу завоевал победу в чемпионате Украины во главе киевского “Динамо”.