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Дуэт из "Динамо" признан лучшим игроком и тренером месяца в УПЛ

Дуэт из "Динамо" признан лучшим игроком и тренером месяца в УПЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 мая. УНН. В борьбе за звание лучшего футболиста и тренера апреля в УПЛ, победу праздновали представители "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.

Детали

В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура", а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение апрельских туров и заслужили право принять участие в голосовании.

В итоге победу праздновал защитник "Динамо" Илья Забарний - 20 процентов голосов, который лишь на 11 голосов опередил Юрченко из "Зари".

В голосовании за топ-наставника не было равных Мирчи Луческу - 50 процентов голосов против 35-ти у Анатолия Бесмертного из "Львова".

Кстати говоря

"Динамо" возобновило интерес к защитника "Галатасарая" Маркао.

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