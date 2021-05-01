Дуэт из "Динамо" признан лучшим игроком и тренером месяца в УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В борьбе за звание лучшего футболиста и тренера апреля в УПЛ, победу праздновали представители "Динамо", передает УНН со ссылкой на сайт УПЛ.
Детали
В голосовании за топ-футболиста участвовали победители номинации "Лучший игрок тура", а также футболисты, которые, по мнению экспертного совета, отмечались стабильностью в течение апрельских туров и заслужили право принять участие в голосовании.
В итоге победу праздновал защитник "Динамо" Илья Забарний - 20 процентов голосов, который лишь на 11 голосов опередил Юрченко из "Зари".
В голосовании за топ-наставника не было равных Мирчи Луческу - 50 процентов голосов против 35-ти у Анатолия Бесмертного из "Львова".
Кстати говоря
"Динамо" возобновило интерес к защитника "Галатасарая" Маркао.