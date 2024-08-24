Дуда у День Незалежності України: Польща підтримуватиме вашу справедливу боротьбу до її переможного завершення

Президент Польщі Анджей Дуда під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності України заявив, що Польща підтримувала і надалі підтримуватиме справедливу боротьбу України до переможного її завершення, а також висловив переконання, що війна завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії, передає кореспондент УНН.

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"Для мене велика честь знову бути сьогодні в Києві та відсвяткувати День Незалежності України разом з героїчним народом України. Польща є поряд з вами від самого початку російського вторгнення. Без незалежності України важко уявити незалежну Польщу, Литву, чи інші країни нашого регіону. Ми це добре усвідомлюємо. Понад два роки ви героїчно боретеся за свою країну. Пам’ятайте, що ви не самотні у цьому найважчому випробуванні. Польща підтримувала і надалі підтримуватиме вашу справедливу боротьбу аж до переможного її завершення, адже сьогодні ви боретеся за свободу, а ми, поляки, знаємо, що незалежність дається назавжди. Ми двічі втрачали свій суверенітет, і двічі його відновлювали", - сказав Дуда.

Дуда переконаний, що війна незабаром завершиться перемогою сил свободи над світом тиранії.

"Україна справедливо протягом багатьох років прагне стати частиною європейської спільноти. Ці прагнення цілком виправдані. У Польщі ми добре знаємо, що Україна є частиною європейської спільноти протягом століть", - додав Дуда.

Нагадаємо

Анджей Дуда відвідує Київ для участі в урочистостях з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. Канцелярія польського президента повідомила про візит та опублікувала відео його приїзду.