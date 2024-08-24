Дуда в День Независимости Украины: Польша будет поддерживать вашу справедливую борьбу до ее победного завершения

Президент Польши Анджей Дуда во время торжеств по случаю Дня Независимости Украины заявил, что Польша поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать справедливую борьбу Украины до победного ее завершения, а также выразил убеждение, что война завершится победой сил свободы над миром тирании, передает корреспондент УНН.

Детали

«Для меня большая честь снова быть сегодня в Киеве и отпраздновать День Независимости Украины вместе с героическим народом Украины. Польша рядом с вами с самого начала российского вторжения. Без независимости Украины трудно представить независимую Польшу, Литву, или другие страны нашего региона. Мы это хорошо осознаем. Более двух лет вы героически бороться за свою страну. Помните, что вы не одиноки в этом тяжелейшем испытании. Польша поддерживала и в дальнейшем будет поддерживать вашу справедливую борьбу вплоть до победного ее завершения, ведь сегодня вы боретесь за свободу, а мы, поляки, знаем, что независимость дается навсегда. Мы дважды теряли свой суверенитет, и дважды его восстанавливали», - сказал Дуда.

Дуда убежден, что война вскоре завершится победой сил свободы над миром тирании.

«Украина справедливо в течение многих лет стремится стать частью европейского сообщества. Эти стремления вполне оправданы. В Польше мы хорошо знаем, что Украина является частью европейского сообщества на протяжении веков», - добавил Дуда.

Напомним,

Анджей Дуда посещает Киев для участия в торжествах по случаю 33-й годовщины Независимости Украины. Канцелярия польского президента сообщила о визите и опубликовала видео его приезда.