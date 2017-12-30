Дуда схвалив будівництво паркану на кордоні з Україною для захисту від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда підписав так званий спеціальний закон, що дозволяє більш ефективно контролювати африканську чуму свиней (АЧС). Про це повідомили у канцелярії президента Республіки Польща, передає УНН з посиланням на Forsal.
Як зазначається, закон передбачає, серед іншого, відстріл диких кабанів і зведення огорожі проти диких кабанів на східному кордоні - з Україною і Білоруссю.
Повідомляється, що головна мета закону - підвищити ефективність боротьби з інфекційними хворобами тварин шляхом впровадження нових рішень в області захисту від інфекційних захворювань і боротьби з інфекційними захворюваннями серед диких тварин. Це дає можливість видавати нові накази, заборони і обмеження і вводити адміністративні санкції за їх недотримання.
Вказано, що зокрема, у польському законі про захист державного кордону вводиться норма, якою дозволяється будувати об'єкти для запобігання або боротьби з інфекційними захворюваннями тварин. На практиці можна побудувати бар'єр, який запобіжить міграції диких тварин і, таким чином, мінімізує ризик поширення хвороби в прикордонних районах.
Нагадаємо, про наміри побудувати паркан на кордоні з Україною через епідемію АЧС у Польщі заявили ще у серпні.
Коментуючи цю ситуацію, нардеп С.Тригубенко зазначив, що Європа втомилася спостерігати за неефективністю спроб Держпродспоживслужби побороти африканську чуму свиней.
"Виходить, що полякам безпечніше витратити 27 млн доларів, щоб побудувати між нами паркан, ніж розраховувати на партнерство і взаємні зусилля в боротьбі з африканською чумою... Як на мене, то така заява міністерства сільського господарства Польщі - це просто "вердикт", винесений нашим чиновникам за бездіяльність", - зазначив він.