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Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной для защиты от АЧС

Киев • УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Президент Польши Анджей Дуда подписал так называемый специальный закон, позволяющий более эффективно контролировать африканскую чуму свиней (АЧС). Об этом сообщили в канцелярии президента Республики Польша, передает УНН со ссылкой на Forsal.

Дуда одобрил строительство забора на границе с Украиной для защиты от АЧС

Как отмечается, закон предусматривает, среди прочего, отстрел диких кабанов и возведение забора против диких кабанов на восточной границе - с Украиной и Беларусью.

Сообщается, что главная цель закона - повысить эффективность борьбы с инфекционными болезнями животных путем внедрения новых решений в области защиты от инфекционных заболеваний и борьбы с инфекционными заболеваниями среди диких животных. Это дает возможность выдавать новые приказы, запреты и ограничения и вводить административные санкции за их несоблюдение.

Указано, что в частности, в польском законе о защите государственной границы вводится норма, которой разрешается строить объекты для предотвращения или борьбы с инфекционными заболеваниями животных. На практике можно построить барьер, который предотвратит миграции диких животных и, таким образом, минимизирует риск распространения болезни в приграничных районах.

Напомним, о намерениях построить забор на границе с Украиной из-за эпидемии АЧС в Польше заявили еще в августе.

Комментируя эту ситуацию, нардеп С.Тригубенко отметил, что Европа устала наблюдать за неэффективностью попыток Госпродпотребслужбы побороть африканскую чуму свиней.

"Получается, что полякам безопаснее потратить 27 млн ​​долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши - это просто "вердикт", вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность", - отметил он.

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