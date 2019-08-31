Дуда: повернення полонених стало б важливим елементом у врегулюванні в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Повернення полонених стало б важливим елементом у врегулюванні ситуації в Україні. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським у Варшаві, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОПУ.
"Президент Польщі вважає, що успішний процес повернення полонених став би вважливим елементом у процесі врегулювання ситуації в Україні", - вказали в ОПУ.
"Ми стоїмо з Україною та підтримуємо її. Україна є вільною, суверенною та незалежною державою. І такою повинна залишатися. Ніхто не може порушувати спокій і територіальну цілісність України. Особливо тепер – у контексті 80-х роковин початку Другої світової війни – треба підкреслювати, як важливо, щоб нікому не дозволяти ні в Європі, ні у світі змінювати кордони силою. Так сталося в Україні у 2014 році, і ситуація має повернутися до нормальної – повної територіальної цілісності України", – наголосив Дуда.
Президент Польщі відзначив співпрацю у військовій сфері, зокрема допомогу у лікуванні та реабілітації поранених українських бійців. Також створена та діє українсько-польсько-литовська бригада.
"Ми хотіли б, щоб ця співпраця розвивалася, щоб Україна була ближчою до ЄС і НАТО", – зауважив президент Польщі.
Нагадаємо, президент Республіки Польща Анджей Дуда заявив, що політика санкцій проти Російської Федерації має бути продовжена.