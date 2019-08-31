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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112331 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122987 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 114516 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 120471 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125565 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151018 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150607 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Дуда: возвращение пленных стало бы важным элементом в урегулировании в Украине

Дуда: возвращение пленных стало бы важным элементом в урегулировании в Украине

Киев  •  УНН

 • 9477 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Возвращение пленных стало бы важным элементом в урегулировании ситуации в Украине. Об этом заявил президент Польши Дуда после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Президент Польши считает, что успешный процесс возвращения пленных стал бы вважливим элементом в процессе урегулирования ситуации в Украине", - указали в ОПУ.

"Мы стоим с Украиной и поддерживаем ее. Украина является свободной, суверенной и независимой державой. И такой должна оставаться. Никто не может нарушать спокойствие и территориальную целостность Украины. Особенно теперь - в контексте 80-й годовщины начала Второй мировой войны - надо подчеркивать, как важно, чтобы никому не позволять ни в Европе, ни в мире изменять границы силой. Так произошло в Украине в 2014 году, и ситуация должна вернуться к нормальной - полной территориальной целостности Украины", - подчеркнул Дуда.

Президент Польши отметил сотрудничество в военной сфере, в частности помощь в лечении и реабилитации раненых украинских бойцов. Также создана и действует украинско-польско-литовская бригада.

"Мы хотели бы, чтобы это сотрудничество развивалось, чтобы Украина была ближе к ЕС и НАТО", - отметил президент Польши.

Напомним, президент Республики Польша Анджей Дуда заявил, что политика санкций против Российской Федерации должна быть продолжена.

Украинские Национальные Новости

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