Дубль Смирного допоміг молодіжці "Динамо" обіграти "Шахтар"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В рамках третього туру першості України серед молодіжних команд у Києві зійшлися непримиримі суперники — “Динамо” та “Шахтар”, передає кореспондент УНН.
Швидкий гол вдався колективу Юрія Мороза. Віце-чемпіон світу Йосіп Піварич пройшов по лівому флангу атаки двох опонентів та здійснив точний навіс на Євгена Смирного, який вразив нижній кут воріт “гірників”.
Втрата м’яча Шапаренка на чужій половині призвела одразу до пропущеного голу господарів на 34 хвилині. У контратаці Олександр Зубков вийшов на побачення із Георгієм Бущаном та прокинув м’яч між ніг воротареві — 1:1.
Справжнім героєм протистояння став все той же Смирний, який виборов у чужій штрафній м’яч в оборонця “помаранчево-чорних”, поставив корпус та відправив його у сітку, оформивши дубль — 2:1.
Примітно, що у складі “біло-синіх” виступав віце-чемпіон світу Йосіп Пиварич та новачок киян Сідклей.
Зауважимо, що “Динамо” вийшло на лідируючу позицію в таблиці УПЛ U-21 — 9 очок, “Шахтар” має 6.