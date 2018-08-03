Дубль Смирнова помог молодежке "Динамо" обыграть "Шахтер"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В рамках третьего тура первенства Украины среди молодежных команд в Киеве сошлись непримиримые соперники - "Динамо" и "Шахтер", передает корреспондент.
Быстрый гол удался коллектива Юрия Мороза. Вице-чемпион мира Йосип Пиварич прошел по левому флангу атаки двух оппонентов и совершил точный навес на Евгения Смирнова, который поразил нижний угол ворот "горняков".
Потеря мяча Шапаренко на чужой половине привела сразу к пропущенному голу хозяев на 34 минуте. В контратаке Александр Зубков вышел на свидание с Георгием БУЩАН и пробросил мяч между ног вратарю - 1: 1.
Настоящим героем противостояния стал все тот же Смирный, который завоевал в чужой штрафной мяч в защитника "оранжево-черных", поставил корпус и отправил его в сетку, оформив дубль - 2: 1.
Примечательно, что в составе "бело-синих" выступал вице-чемпион мира Йосип Пиварич и новичок киевлян Сидклей.
Заметим, что "Динамо" вышло на лидирующую позицию в таблице УПЛ U-21 - 9 очков, "Шахтер" 6.