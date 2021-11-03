Дубль Роналду врятував “Манчестер Юнайтед” від поразки проти клубу Маліновського

Деталі

Швидкий гол вдався господарям поля — забив Ілічіч на 12 хвилині. Проте ікона “червоних дияволів” Кріштіану Роналду відповів голом під завісу тайму.

Після відпочинку ситуація повторилася. Тепер Сапата вивів бергамців вперед на 56 хвилині і італійський клуб був близький аби здобути три очки, проте невгамовний Роналду знову в додатковий час зрівняв цифри — 2:2. Зауважимо, що українець Маліновський провів увесь поєдинок в запасі.

В іншій баталії групи F “Вільярреал” вдома обіграв “Янг Бойз” — 2:0.



Доповнення

“Манчестер Юнайтед” та “Вільярреал” набрали по сім балів і лідирують у квартеті. “Аталанта” третя (5).