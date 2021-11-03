Дубль Роналду спас “Манчестер Юнайтед” от поражения против клуба Малиновского

Детали

Быстрый гол удался хозяевам поля-забил Иличич на 12 минуте. Однако икона “красных дьяволов” Криштиану Роналду ответил голом под занавес тайма.

После отдыха ситуация повторилась. Теперь Сапата вывел бергамцев вперед на 56 минуте и итальянский клуб был близок чтобы добыть три очка, однако неугомонный Роналду снова в дополнительное время сравнял цифры— 2:2. Заметим, что украинец Малиновский провел весь поединок в запасе.

В другой баталии группы F “Вильярреал” дома обыграл “Янг Бойз” — 2:0.



Дополнение

“Манчестер Юнайтед” и “Вильярреал” набрали по семь очков и лидируют в квартете. "Аталанта" третья (5).