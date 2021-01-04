Дубль Роналду приніс "Ювентусу" виграш над "Удінезе"

Зірковий форвард "Старої синьйори" Кріштіану Роналду став головною дійовою особою матчу, забивши два голи та віддав результативну передачу. Також забивали у ворота "Удінезе" Кьєза і Дібала. Гол-престижу за гостей забив Зегелар – 4:1.

Примітно, що це 20-й гол португальця у цьому сезоні за клуб і збірну. Роналду зміг досягти цієї позначки вже 15 сезонів поспіль.

Крім того, результативна передача стала для Роналду першою у рамках чемпіонату Італії.

Зазначимо, "Ювентус" із 27 очками замикає ТОП-5 чемпіонату та відстає на 10 балів від лідера змагань – "Мілану".

Як повідомлялося раніше в УНН, Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram.