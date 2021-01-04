Дубль Роналду приніс "Ювентусу" виграш над "Удінезе"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У заключному протистоянні 15-го туру італійської "Серії А" чинний чемпіон країни "Ювентус" у домашніх стінах приймав "Удінезе", повідомляє УНН із посиланням на сайти команд.
Зірковий форвард "Старої синьйори" Кріштіану Роналду став головною дійовою особою матчу, забивши два голи та віддав результативну передачу. Також забивали у ворота "Удінезе" Кьєза і Дібала. Гол-престижу за гостей забив Зегелар – 4:1.
Примітно, що це 20-й гол португальця у цьому сезоні за клуб і збірну. Роналду зміг досягти цієї позначки вже 15 сезонів поспіль.
Крім того, результативна передача стала для Роналду першою у рамках чемпіонату Італії.
Зазначимо, "Ювентус" із 27 очками замикає ТОП-5 чемпіонату та відстає на 10 балів від лідера змагань – "Мілану".
Як повідомлялося раніше в УНН, Кріштіану Роналду набрав 250 млн підписників в Instagram.