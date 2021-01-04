Дубль Роналду принес "Ювентусу" выигрыш над "Удинезе"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В заключительном противостоянии 15-го тура итальянской "Серии А" действующий чемпион страны "Ювентус" в домашних стенах принимал "Удинезе", сообщает УНН со ссылкой на сайты команд.
Звездный форвард "Старой синьоры" Криштиану Роналду стал главным действующим лицом матча, забив два гола и отдал результативную передачу. Также забивали в ворота "Удинезе" Кьеза и Дибала. Гол-престижа за гостей забил Зегелар - 4:1.
Примечательно, что это 20-й гол португальца в этом сезоне за клуб и сборную. Роналду смог достичь этой отметки уже 15 сезонов подряд.
Кроме того, результативная передача стала для Роналду первой в рамках чемпионата Италии.
Отметим, "Ювентус" с 27 очками замыкает ТОП-5 чемпионата и отстает на 10 баллов от лидера соревнований - "Милана".
Как сообщалось ранее в УНН, Криштиану Роналду набрал 250 млн подписчиков в Instagram.