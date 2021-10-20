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Дубль Мессі приніс “ПСЖ” другий виграш у групі Ліги чемпіонів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Французький “ПСЖ” провів домашній поєдинок Ліги чемпіонів із німецьким ФК “РБ Лейпциг”, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Дубль Мессі приніс “ПСЖ” другий виграш у групі Ліги чемпіонів

Деталі

На 10-й хвилині Мбаппе вивів “ПСЖ” вперед, але гості відповіли голом Андре Сілви. У другому таймі Навасу забив Мюкіле, але за сім хвилин дубль здійснив Ліонель Мессі, який і став головною дійовою особою протистояння, принісши виграш колективу з результатом 3:2.

Зазначимо, що з сімома набраними балами “ПСЖ” став одноосібним лідером групи А. Німецький колектив не набрав жодного балу та ускладнив собі життя у боротьбі за плей-офф Ліги чемпіонів.

До вашої уваги деякі результати інших баталій:

“Бешикташ” — “Спортінг” — 1:4

“Аякс” — “Боруссія” Д — 4:0

“Порту” — “Мілан” — 1:0.

Контекст

“Шахтар” зазнав розгромної поразки від “Реала”.

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