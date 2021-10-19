“Шахтар” зазнав розгромної поразки від “Реала”

Деталі

У першому таймі стався автогол. На 37 хвилині зустрічі Лукас Васкес з правої бровки вирізав м’яч до чужої штрафної на хід Каріму Бенземі, але центрбек Крівцов зіграв на випередження і намагався вибити м’яч, але він зрізався і залетів за спину Трубіну.

Після перерви “галактікос” доволі швидко зробили рахунок непристойним. Вінісіус Жуніор на 51 хвилині обіграв при виході віч-на-віч Трубіна, а через п’ять хвилин оформив дубль. Крапку поставив Родріго, який забив з пасу Вінісіуса Жуніора, а також Бензема в додатковий час — 5:0.

Доповнення

В активі команди Де Дзербі залишився один бал і заключний рядок групи D. “Реал” йду другим — 6.