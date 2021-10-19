"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Донецкий “Шахтер” принял мадридский “Реал” на НСК “Олимпийский” в Киеве в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН.
Детали
В первом тайме произошел автогол. На 37 минуте встречи Васкес с правой бровки вырезал мяч в чужой штрафной на ход Кариму Бензема, но центрбэк Кривцов сыграл на опережение и пытался выбить мяч, но он срезался и залетел за спину Трубину.
После перерыва “галактикос” довольно быстро сделали счет неприличным. Винисиус Жуниор на 51 минуте обыграл при выходе один на один Трубина, а через пять минут оформил дубль. Точку поставил Родриго, который забил с паса Винисиуса Жуниора, а также Бензема в дополнительное время — 5: 0.
Дополнение
В активе команды Где Дзерби остался один балл и заключительный строку группы D. “Реал” иду вторым — 6.