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"Шахтер" потерпел разгромное поражение от "Реала"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Донецкий “Шахтер” принял мадридский “Реал” на НСК “Олимпийский” в Киеве в игре третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает УНН.

Детали

В первом тайме произошел автогол. На 37 минуте встречи Васкес с правой бровки вырезал мяч в чужой штрафной на ход Кариму Бензема, но центрбэк Кривцов сыграл на опережение и пытался выбить мяч, но он срезался и залетел за спину Трубину.

После перерыва “галактикос” довольно быстро сделали счет неприличным. Винисиус Жуниор на 51 минуте обыграл при выходе один на один Трубина, а через пять минут оформил дубль. Точку поставил Родриго, который забил с паса Винисиуса Жуниора, а также Бензема в дополнительное время — 5: 0.

Дополнение

В активе команды Где Дзерби остался один балл и заключительный строку группы D. “Реал” иду вторым — 6.

Украинские Национальные Новости

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