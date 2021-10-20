Дубль Месси принес "ПСЖ" второй выигрыш в группе Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Французский "ПСЖ" провел домашний поединок Лиги чемпионов с немецким ФК "СБ Лейпциг", информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
На 10-й минуте Мбаппе вывел “ПСЖ” вперед, но гости ответили голом Андре Силвы. Во втором тайме Навасу забил Мюкиле, но за семь минут дубль сделал Лионель Месси, который и стал главным действующим лицом противостояния, принеся выигрыш коллектива с результатом 3: 2.
Отметим, что с семью набранными баллами “ПСЖ” стал единоличным лидером группы А. Немецкий коллектив не набрал ни одного балла и усложнил себе жизнь в борьбе за плей-офф Лиги чемпионов.
Вашему вниманию некоторые результаты других баталий:
“Бешикташ” — “Спортинг” — 1: 4
“Аякс” — “Боруссия” Д — 4: 0
“Порту” — “Милан” — 1: 0.
Контекст
“Шахтер” потерпел разгромное поражение от “Реала”.