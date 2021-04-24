Дубль Мессі допоміг "Барселоні" розгромити суперника в Ла Лізі

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. "Барселона" обіграла "Хетафе" в матчі 31-го туру Ла Ліги (чемпіонату Іспанії), передає УНН з посиланням на сайт клубу.

Що відомо

Табло на стадіоні “Камп Ноу” зафіксувало виграш “блаугранос” із перевагою в три м’ячі — 5:2.

Деталі

Капітан каталонців Ліонель Мессі забив два голи і зробив гольову передачу. Крім того, у переможців відзначився Араухо, Грізманн і Чакла (автогол). У суперників забивав Унал і Ленгле (автогол).

Склади команд:

“Барселона”: Тер Штеген, Піке (Араухо, 46), Жорді Альба, Лангле (Моріба, 46), Мінгеса (Юмтіті, 75), Бускетс, Сержі Роберто (Трінкан, 64), де Йонг, Мессі, Грізманн, Педрі.

“Хетафе”: Сорія, Суарес, Даконам, Чема (Міранда, 76), Шакла, Іглесіас, Максімович (Акуругу, 46), Аленья (Арамбаррі, 46), Кукурелья (Абдулаї, 46), Анхель (Енес Унал, 63), Кубо.

Доповнення

Каталонці набрали 68 очок і йдуть третіми відстаючи відлідера “Атлетіка” на 5 балів (одна гра в запасі).

Варто нагадати

“Барселона” відмовилась виходити із Суперліги.

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