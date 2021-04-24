Дубль Месси помог "Барселоне" разгромить соперника в Ла Лиге
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. "Барселона" обыграла "Хетафе" в матче 31-го тура Ла Лиги (чемпионата Испании), передает УНН со ссылкой на сайт клуба.
Что известно
Табло на стадионе “Камп Ноу” зафиксировало выигрыш “блаугранос” с преимуществом в три мяча — 5:2.
Детали
Капитан каталонцев Лионель Месси забил два гола и сделал голевую передачу. Кроме того, у победителей отметился Араухо, Гризманн и Чакла (автогол). У соперников забивал Унал и Ленгле (автогол).
Составы команд:
“Барселона”: Тер Штеген, Пике (Араухо, 46), Жорди Альба, Лангле (Мориба, 46), Мингеса (Юмтити, 75), Бускетс, Серхи Роберто (Тринкан, 64), де Йонг, Месси, Гризманн, Педри.
“Хетафе”: Сория, Суарес, Дакон, Чема (Миранда, 76), Шакл, Иглесиас, Максимович (Акуругу, 46), Аленья (Арамбарри, 46), Кукурелья (Абдулайе, 46), Анхель (Энес Унал, 63), Кубо.
Дополнение
Каталонцы набрали 68 очков и идут третьими отставая видлидера “Атлетика” на 5 баллов (одна игра в запасе).
Стоит напомнить
“Барселона” отказалась выходить из Суперлиги.