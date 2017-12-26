Дубль Лінгарда врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. У 20-му турі АПЛ "Манчестер Юнайтед" на Олд Трафорд зіграв внічию з "Бернлі", передає УНН з посиланням на Рremierleague.
Як повідомляється на сайті змагань, "Бернлі" могли перервати 39-річну безпрограшну серію "Манчестер Юнайтед" у Boxing Day.
Гості до 53-й хвилини вигравали у "червоних дияволів" з різницею у два м'ячі.
Джессі Лінгард, який вийшов на заміну у другому таймі замість Златана Ібрагімовича, спочатку зрівняв скоротив рахунок у матчі. А на 91-й хвилині врятував "Манчестер Юнайтед" від поразки, 2:2.
Нагадаємо, стала відома символічна збірна першої частини сезону в АПЛ.