Дубль Лингард спас "Манчестер Юнайтед" от поражения

Как сообщается на сайте соревнований, "Бернли" могли прервать 39-летнюю беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед" в Boxing Day.

Гости к 53-й минуте выигрывали у "красных дьяволов" с разницей в два мяча.

Джесси Лингард, который вышел на замену во втором тайме вместо Златана Ибрагимовича, сначала сравнял сократил счет в матче. А на 91-й минуте спас "Манчестер Юнайтед" от поражения, 2:2.

Напомним, стала известна символическая сборная первой части сезона в АПЛ.