Дубль легіонера "Динамо" приніс Словенії перемогу у матчі відбору на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Збірна Словенії з футболу здобула перемогу в рамках відбірного турніру до Євро-2020, здолавши вдома Ізраїль, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Беньямін Вербіч провів увесь матч на полі і забив за збірну вперше з 16 листопада минулого року, коли відзначився в матчі з Норвегією. Крім того, дубль у ворота Ізраїлю - перший у збірній. Другий м'яч наприкінці основного часу виявився переможним – 3:2.
Таким чином, усього за Словенію "динамівець" забив 5 м'ячів.
Примітно, що після шести матчів збірна Словенії з 11 очками в активі розташувалася на другому місці групи G.