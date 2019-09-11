Дубль легионера "Динамо" принес Словении победу в матче отбора на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Сборная Словении по футболу одержала победу в рамках отборочного турнира к Евро-2020, одолев дома Израиль, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".
Беньямин Вербичи провел весь матч на поле и забил за сборную впервые с 16 ноября прошлого года, когда отличился в матче с Норвегией. Кроме того, дубль в ворота Израиля - первый в сборной. Второй мяч в конце основного времени оказался победным - 3: 2.
Таким образом, всего за Словению "динамовец" забил 5 мячей.
Примечательно, что после шести матчей сборная Словении с 11 очками в активе расположилась на втором месте группы G.