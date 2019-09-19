Дубль колишнього футболіста "Реалу" приніс "ПСЖ" перемогу над клубом Зідана
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На "Парк-де-Пренс" відбулося центральне протистояння першого туру групової стадії Ліги чемпіонів в якому господарі поля "ПСЖ" змагалися із мадридським "Реалом", передає кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі Бернат в один дотик з лівого флангу прострілив на ближній кут штрафної, де також одним дотиком м’яч переправив під стійку Анхель Ді Марія — 1:0. Після півгодини гри парижани розіграли ще одну результативну атаку. Аргентинця, як по нотах вивели на оперативний постріл, іДі Марія відзначився дублем, направивши ігровий снаряд у нижній кут воріт.
Але одразу в наступній же атаці Гарет Бейл оформив взяття воріт, яке могло стати окрасою першого туру. Однак, завдяки системі VAR гол не зарахували — валлієць підіграв собі рукою.
По перерві Ді Марія та Сарабія втратили нагоди аби зробити рахунок розгромним. Крапку у баталії поставив фулбек Томас Меньє — 3:0.
Примітно, що обидва колективи грали без ряду зіркових виконавців: у “ПСЖ” були відсутні Мбаппе, Неймар, Кавані, Дракслер, у “галактікос” — Асенсіо, Марсело, Модріч, Рамос, Іско.
Зауважимо, що до цього моменту останній раз суперники зустрічалися в 1/8 фіналу-2017/18, тоді “Реал” переміг із загальним рахунком 5:2.