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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 49111 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109757 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101649 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108843 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119020 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147942 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148413 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Дубль бывшего футболиста "Реала" принес "ПСЖ" победу над клубом Зидана

Дубль бывшего футболиста "Реала" принес "ПСЖ" победу над клубом Зидана

Киев  •  УНН

 • 8684 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. На "Парк-де-Пренс" состоялось центральное противостояние первого тура групповой стадии Лиги чемпионов в котором хозяева поля "ПСЖ" соревновались с мадридским "Реалом", передает корреспондент УНН.

В дебюте встречи Бернат в одно касание с левого фланга прострелил на ближний угол штрафной, где также одним прикосновением мяч переправил в стойку Анхель Ди Мария — 1:0. После получаса игры парижане разыграли еще одну результативную атаку. Аргентинец, как по нотам вывели на оперативный выстрел, иди Мария отметился дублем, направив игровой снаряд в нижний угол ворот.

Но сразу в следующей же атаке Гарет Бэйл оформил взятие ворот, которое могло стать украшением первого тура. Однако, благодаря системе VAR гол не засчитали — валлиец подыграл себе рукой.

После перерыва Ди Мария и Сарабия упустили случая чтобы сделать счет разгромным. Точку в баталии поставил фулбек Томас Менье — 3:0.

Примечательно, что оба коллектива играли без ряда звездных исполнителей: в “ПСЖ” отсутствовали Мбаппе, Неймар, Кавани, Дракслер, в “галактикос” — Асенсио, Марсело, Модрич, Рамос, Иско.

Заметим, что до этого момента последний раз соперники встречались в 1/8 финала-2017/18, тогда “Реал” победил с общим счетом 5:2.

Украинские Национальные Новости

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