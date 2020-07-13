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19 березня, 18:42 • 91001 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 132200 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 113279 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 127769 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 132618 перегляди

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Ексклюзив
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18 березня, 19:01 • 124256 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Дубль Кочергіна приніс "Зорі" перемогу над "Колосом"

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КИЇВ. 13 липня. УНН. У зустрічі 30 туру Української Прем'єр-ліги "Колос" з Ковалівки приймав луганську "Зорю", повідомляє кореспондент УНН.

У дебюті зустрічі верховий закид Юрченка в штрафну обернувся голом Владислава Кочергіна, який зіграв на випередження. До перерви варто згадати гострий удар від Тимчика під поперечину, який закінчився сейвом голкіпера, а також друге взяття воріт — Кочергін оформив дубль.

Після відпочинку гравець “Колоса” Морозко влучав у каркас воріт — 0:2.

Відзначимо, що перемога вивела “Зорю” на другий щабель таблиці — 57 очок проти 55 у “Динамо”.

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