Дубль Кочергіна приніс "Зорі" перемогу над "Колосом"

У дебюті зустрічі верховий закид Юрченка в штрафну обернувся голом Владислава Кочергіна, який зіграв на випередження. До перерви варто згадати гострий удар від Тимчика під поперечину, який закінчився сейвом голкіпера, а також друге взяття воріт — Кочергін оформив дубль.

Після відпочинку гравець “Колоса” Морозко влучав у каркас воріт — 0:2.

Відзначимо, що перемога вивела “Зорю” на другий щабель таблиці — 57 очок проти 55 у “Динамо”.