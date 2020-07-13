Дубль Кочергіна приніс "Зорі" перемогу над "Колосом"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У зустрічі 30 туру Української Прем'єр-ліги "Колос" з Ковалівки приймав луганську "Зорю", повідомляє кореспондент УНН.
У дебюті зустрічі верховий закид Юрченка в штрафну обернувся голом Владислава Кочергіна, який зіграв на випередження. До перерви варто згадати гострий удар від Тимчика під поперечину, який закінчився сейвом голкіпера, а також друге взяття воріт — Кочергін оформив дубль.
Після відпочинку гравець “Колоса” Морозко влучав у каркас воріт — 0:2.
Відзначимо, що перемога вивела “Зорю” на другий щабель таблиці — 57 очок проти 55 у “Динамо”.