Дубль Кочергина принес "Заре" победу над "Колосом"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Во встрече 30 тура Украинской Премьер-лиги "Колос" из Коваливки принимал луганскую "Зарю", сообщает корреспондент УНН.
В дебюте встречи верховой заброс Юрченко в штрафную обернулся голом Владислава Кочергина, который сыграл на опережение. До перерыва стоит вспомнить острый удар от Тимчика под перекладину, который закончился сейвом голкипера, а также второе взятие ворот — Кочергин оформил дубль.
После отдыха игрок “Колоса” Морозко попадал в каркас ворот — 0:2.
Отметим, что победа вывела “Зарю” на вторую ступень таблицы — 57 очков против 55 у “Динамо”.