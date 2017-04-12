Дубль К.Роналду дозволив "Реалу" перемогти "Баварію"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. В заключній грі перших баталій чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів мюнхенська “Баварія” італійського спеціаліста Карло Анчелотті поступилася на “Альянс Арені” мадридському “Реалу” з рахунком 1:2, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
“Баварія” могла пропустити швидкий гол — Мануель Нойєр з труднощами перевів м’яч у поперечину власних воріт після удару головою Каріма Бензема. Замість цього підопічні К.Анчелотті вийшли вперед завдяки голу Артуро Відаля. Мюнхенці упустили шанс збільшити перевагу перед самою перервою, коли чилієць пробив вище воріт з 11-метрової позначки.
В дебюті другої 45-хвилинки атака “Реала” призвела до взяття воріт — Каземіро перевів м’яч на фланг на Карвахаля, який точно прострілив на Кріштіану Роналду, який в дотик переправив м’яч у ворота.
Вирішальним епізодом гри стала отримана червона картка півзахисника мюнхенців Хаві Мартінес. Іспанець зірвав контратаку “Реала” фолом проти К.Роналду і отримав другу жовту картку. У більшості “Реал” забив переможний гол — К.Роналду зумів у складній ситуації переправити підошвою м’яч у ворота після прострілу Асенсіо.
Таким чином учень К.Анчелотті — нинішній тренер “Реалу” Зінедін Зідан (француз був помічником К.Анчелотті в “Реалі”), переграв свого вчителя (2:1).
Варто зазначити, що для “королівського клубу” ця перемога стала лише 5-ю в 31 грі проведених в Німеччині.