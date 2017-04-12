Дубль К.Роналду позволил "Реалу" победить "Баварию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. В заключительной игре первых баталий четвертьфинального раунда Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" итальянского специалиста Карло Анчелотти уступила на "Альянс Арене" мадридскому "Реалу" со счетом 1: 2, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
"Бавария" могла пропустить быстрый гол - Мануэль Нойер с трудом перевел мяч в перекладину собственных ворот после удара головой Карима Бензема. Вместо этого подопечные К.Анчелотти вышли вперед благодаря голу Артуро Видаля. Мюнхенцы упустили шанс увеличить преимущество перед самым перерывом, когда чилиец пробил выше ворот с 11-метровой отметки.
В дебюте второй 45-минутки атака "Реала" привела к взятию ворот - Каземиро перевел мяч на фланг на Карвахаля, который точно прострелил на Роналду, который в касание переправил мяч в ворота.
Решающим эпизодом игры стала полученная красная карточка полузащитника мюнхенцев Хави Мартинес. Испанец сорвал контратаку "Реала" фолом против К.Роналду и получил вторую желтую карточку. В большинстве "Реал" забил победный гол - К.Роналду сумел в сложной ситуации переправить подошвой мяч в ворота после прострела Асенсио.
Таким образом ученик К.Анчелотти - нынешний тренер "Реала" Зинедин Зидан (француз был помощником К.Анчелотти в "Реале"), переиграл своего учителя (2: 1).
Стоит отметить, что для "королевского клуба" эта победа стала лишь 5-й в 31 игре проведенных в Германии.