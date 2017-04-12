Дубль К.Роналду позволил "Реалу" победить "Баварию"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43973 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103229 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158491 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117320 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117071 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112879 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104514 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107140 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103627 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154110 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Дубль К.Роналду позволил "Реалу" победить "Баварию"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. В заключительной игре первых баталий четвертьфинального раунда Лиги чемпионов мюнхенская "Бавария" итальянского специалиста Карло Анчелотти уступила на "Альянс Арене" мадридскому "Реалу" со счетом 1: 2, информирует УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

"Бавария" могла пропустить быстрый гол - Мануэль Нойер с трудом перевел мяч в перекладину собственных ворот после удара головой Карима Бензема. Вместо этого подопечные К.Анчелотти вышли вперед благодаря голу Артуро Видаля. Мюнхенцы упустили шанс увеличить преимущество перед самым перерывом, когда чилиец пробил выше ворот с 11-метровой отметки.

В дебюте второй 45-минутки атака "Реала" привела к взятию ворот - Каземиро перевел мяч на фланг на Карвахаля, который точно прострелил на Роналду, который в касание переправил мяч в ворота.

Решающим эпизодом игры стала полученная красная карточка полузащитника мюнхенцев Хави Мартинес. Испанец сорвал контратаку "Реала" фолом против К.Роналду и получил вторую желтую карточку. В большинстве "Реал" забил победный гол - К.Роналду сумел в сложной ситуации переправить подошвой мяч в ворота после прострела Асенсио.

Таким образом ученик К.Анчелотти - нынешний тренер "Реала" Зинедин Зидан (француз был помощником К.Анчелотти в "Реале"), переиграл своего учителя (2: 1).

Стоит отметить, что для "королевского клуба" эта победа стала лишь 5-й в 31 игре проведенных в Германии.

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