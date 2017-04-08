Дубль К.Карікарі приніс "Сталі" перемогу над "Волинню"

Господарі частіше створювали небезпеку біля воріт лучан, але забити “Сталі” вдалося лише під завісу баталії. Спочатку Максим Каленчук відмінною передачею вивів один на один з голкіпером Кічаком ганського бомбардира Кваме Карікарі, і форвард переграв голкіпера лучан на 87 хвилині. А вже в компенсований арбітром час 25-річний К.Карікарі утік на побачення з голкіпером “Волині”, не залишивши опоненту жодного шансу — 2:0.

Варто зазначити, що “Сталь” за набраними очками наздогнала “Ворсклу” (по 27), але у полтавчан матч в запасі. “Волинь” з 10 пунктами залишилась на останньому щаблі турнірної таблиці.