Дубль К.Карикари принес "Стали" победу над "Волынью"

Хозяева чаще создавали опасность у ворот лучан, но забить “Стали” удалось лишь под занавес баталии. Сначала Максим Каленчук отличной передачей вывел один на один с голкипером Кичаком ганского бомбардира Кваме Карикари, и форвард переиграл голкипера лучан на 87 минуте. А уже в компенсированное арбитром время 25-летний К.Карикари убежал на свидание с голкипером “Волыни”, не оставив оппоненту ни единого шанса — 2: 0.

Стоит отметить, что “Сталь” по набранным очкам догнала “Ворсклу” (по 27), но у полтавчан матч в запасе. “Волынь” с 10 пунктами осталась на последней ступени турнирной таблицы.