Дубль Ібрагімовича допоміг "Мілану" продовжити переможну ходу в Серії А

У матчі двічі зіграла зв’язка за участі Залатана Ібрагімовича та Чалханоглу — перший забивав, а другий віддав результативні паси. У першому епізоді навіс турка в штрафну реалізував швед ударом головою у падінні. У другому епізоді Чалханоглу розрізною передачею вивів Ібрагімовича на оперативний простір. Після цього швед поклав на газон голкіпера та відправив м’яч до сітки.

Між цими голами господарі забили раз — Капуто відзначився з пенальті (2:1). У компенсований час до першого тайму вилучення у “Сассуоло” отримав Бурабіа.

Додамо, “Мілан” з 59 очками (3 виграші поспіль) піднявся на 5-й рядок.