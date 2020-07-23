Дубль Ибрагимовича помог "Милану" продолжить победное шествие в Серии А
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. В матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" в большинстве одолел "Сассуоло" в матче на выезде, передает корреспондент УНН.
В матче дважды сыграла связка с участием Залатанная Ибрагимовича и Чалханоглу — первый забивал, а второй отдал результативные пасы. В первом эпизоде навес турка в штрафную реализовал швед ударом головой в падении. Во втором эпизоде Чалханоглу разрезной передачей вывел Ибрагимовича на оперативный простор. После этого швед уложил на газон голкипера и отправил мяч в сетку.
Между этими голами хозяева забили раз — Капуто отличился с пенальти (2:1). В компенсированное время к первому тайму изъятия у “Сассуоло” получил Бурабиа.
Добавим, “Милан” с 59 очками (3 выигрыше подряд) поднялся на 5-ю строчку.