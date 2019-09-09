Дубль ексфутболіста “Шахтаря” приніс Вірменії третій виграш у відборі на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. У зустрічі шостого туру відбору на чемпіонат Європи з футболу-2020 команда Вірменії приймала Боснію та Герцеговину, передає кореспондент УНН.
Перші голи у ворота гостей оформив колишній півзахисник “Шахтаря”, а нині футболіст “Роми” — Генріх Мхітарян. Вже на 3 хвилині м’яч дивним чином після повільного прострілу в центр штрафної потрапив до ніг Мхітаряна, який поклав воротаря на газон, і направив “шкіряну сферу” у порожню сітку. У другій половині півзахисник потужним пострілом направив ігровий снаряд під поперечину.
На голи Мхітаряна відповіли Джеко і Гояе. Натомість Амбарцумян забив переможний м’яч на 77 хвилині, в доданий час Лончар вразив власні ворота — 4:2.
Примітно, що після матчу збірна Вірменії набрала 9 очок і займає 3 місце в групі J. У боснійців 7 пунктів і 4 позиція.
Варто зазначити, рамках даної групи сьогодні ще будуть зіграні два матчі: Фінляндія — Італія і Греція — Ліхтенштейн.