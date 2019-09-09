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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 83941 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 114411 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106171 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112835 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120839 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148832 просмотра

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5 марта, 16:07 • 149068 просмотра

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Дубль экс-футболиста “Шахтера” принес Армении третий выигрыш в отборе на Евро-2020

Дубль экс-футболиста “Шахтера” принес Армении третий выигрыш в отборе на Евро-2020

Киев  •  УНН

 • 9675 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во встрече шестого тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 команда Армении принимала Боснию и Герцеговину, передает корреспондент УНН.

Первые голы в ворота гостей оформил бывший полузащитник “Шахтера”, а ныне футболист “Ромы” — Генрих Мхитарян. Уже на 3 минуте мяч удивительным образом после медленного прострела в центр штрафной попал к ногам Мхитаряна, который положил вратаря на газон, и направил “кожаную сферу” в пустую сетку. Во второй половине полузащитник мощным выстрелом направил игровой снаряд под перекладину.

На голы Мхитаряна ответили Джеко и Гояе. Зато Амбарцумян забил победный мяч на 77 минуте, в добавленное время Лончар поразил собственные ворота — 4:2.

Примечательно, что после матча сборная Армении набрала 9 очков и занимает 3 место в группе J. В боснийцев 7 пунктов и 4 позиция.

Стоит отметить, рамках данной группы сегодня еще будут сыграны два матча: Финляндия — Италия и Греция — Лихтенштейн.

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