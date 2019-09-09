Дубль экс-футболиста “Шахтера” принес Армении третий выигрыш в отборе на Евро-2020
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Во встрече шестого тура отбора на чемпионат Европы по футболу-2020 команда Армении принимала Боснию и Герцеговину, передает корреспондент УНН.
Первые голы в ворота гостей оформил бывший полузащитник “Шахтера”, а ныне футболист “Ромы” — Генрих Мхитарян. Уже на 3 минуте мяч удивительным образом после медленного прострела в центр штрафной попал к ногам Мхитаряна, который положил вратаря на газон, и направил “кожаную сферу” в пустую сетку. Во второй половине полузащитник мощным выстрелом направил игровой снаряд под перекладину.
На голы Мхитаряна ответили Джеко и Гояе. Зато Амбарцумян забил победный мяч на 77 минуте, в добавленное время Лончар поразил собственные ворота — 4:2.
Примечательно, что после матча сборная Армении набрала 9 очков и занимает 3 место в группе J. В боснийцев 7 пунктов и 4 позиция.
Стоит отметить, рамках данной группы сегодня еще будут сыграны два матча: Финляндия — Италия и Греция — Лихтенштейн.