Дубль А.Ярмоленка допоміг "Динамо" розгромити "Чорноморець"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. На НСК “Олімпійський” відбулася гра 27-го туру Ліги Парі-Матч в якому господарі стадіону “Динамо” приймали гостей із Одеси — ФК “Чорноморець”, передає УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.
“Динамо” швидко вийшло вперед. На 2-й хвилині Шепелєв блискучим пасом вивів віч-на-віч із воротарем Ярмоленка, й Андрій точно поцілив у верхній кут, пробивши без шансів для воротаря.
На 40-й хвилині “динамівці” розіграли атаку через правий фланг — Кравченко віддав на А.Ярмоленка, котрий перебуваючи на лінії штрафного майданчика, м’яко накинув на Бєсєдіна, який прийняв м’яча на груди та другим дотиком потужно пробив під поперечину. Практично відразу відбулося третє взяття воріт одеситів — А.Ярмоленко навісив із кутового, й Віда записав м’яч на свій рахунок після удару головою.
В заключній десятихвилинці А.Ярмоленко заробив пенальті і сам його реалізував, а гол-престижу у “Чорноморця” забив Татарков — 4:1.
“Ми заслужено перемогли. Зараз, на жаль, у команди немає турнірної мотивації. Її створили люди, що прийшли на стадіон, найважливіші ігри, які „Динамо“ проведе в кінці сезону, і, звичайно, матчі збірної. Добре, що хлопці серйозно поставилися до гри, зробили перевагу в першому таймі, в другому забивали м’ячі і створювали моменти”, — прокоментував здобуток в три очки наставник столичного колективу Сергій Ребров.
Зауважимо, що у наступному турі “динамівці” прийматимуть “Олександрію”, а “Чорноморець” в гостях протистоятиме “Олімпіку”.