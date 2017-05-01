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Дубль А.Ярмоленка помог "Динамо" разгромить "Черноморец"

Киев • УНН

 • 13832 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. На НСК "Олимпийский" состоялась игра 27-го тура Лиги Пари-Матч в котором хозяева стадиона "Динамо" принимали гостей из Одессы - ФК "Черноморец", передает УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Дубль А.Ярмоленка помог "Динамо" разгромить "Черноморец"

"Динамо" быстро вышло вперед. На 2-й минуте Шепелев блестящим пасом вывел один на один с вратарем Ярмоленко, и Андрей точно попал в верхний угол, пробив без шансов для вратаря.

На 40-й минуте "динамовцы" разыграли атаку через правый фланг - Кравченко отдал на А.Ярмоленка, который находясь на линии штрафной, мягко набросил на Беседина, который принял мяч на грудь и вторым касанием мощно пробил под перекладину. Практически сразу состоялось третье взятие ворот одесситов - А.Ярмоленко навесил с углового, и Вида записал мяч на свой счет после удара головой.

В заключительной десятиминутке А.Ярмоленко заработал пенальти и сам его реализовал, а гол-престижа у "Черноморца" забил Татаркова - 4: 1.

"Мы заслуженно победили. Сейчас, к сожалению, у команды нет турнирной мотивации. Ее создали люди, пришедшие на стадион, важнейшие игры, которые "Динамо" проведет в конце сезона, и, конечно, матчи сборной. Хорошо, что ребята серьезно отнеслись к игре, сделали преимущество в первом тайме, во втором забивали мячи и создавали моменты ", - прокомментировал достижение в три очка наставник столичного коллектива Сергей Ребров.

Заметим, что в следующем туре "динамовцы" принимать "Александрию", а "Черноморец" в гостях будет противостоять "Олимпик".

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