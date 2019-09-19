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Дубілет розповів, чи буде діджиталізація послуг для населення

Дубілет розповів, чи буде діджиталізація послуг для населення

Київ • УНН

 • 10572 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. Паперові документи в державі мають зникнути, але для людей, які не на ти з комп'ютером, має бути альтернатива. Про це заявив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет в ефірі "Сніданку з 1+1", передає УНН.

"Щодо адміністративних послуг для населення, звісно, ми не можемо сказати, що абсолютно все має бути в електронній формі, тому що дійсно є багато людей, які не на ти з комп'ютером. Відповідно для них має бути альтернатива", - зазначив Дубілет.

При цьому він зауважив, що плани уряду полягаються у тому, щоб зникли всі папери.

"Нам потрібно все це перевести в електронну форму. Паперовий документообіг - це не ефективно, це десятки тисяч державних службовців та мільйони українців, які гають свій час та таланти та це ризик корупції", - розповів міністр.

За його даними, на кадровий документообіг витрачається близько 100 мільйонів гривень на папір на та канцелярію.

"А в цілому держава витрачає на канцелярію та папери від мільярду гривень на рік. Папір, принтери, картриджі. Своєю чергою, на діджиталізацію з бюджету витратять набагато менше", - повідомив він.

Міністр уточнив, що питання уряду та держустанов мають вирішуватися в електронній формі, а держслужбовці мають вміти користуватися комп'ютером. Також він вважає, що протягом одного-двох років паперовий документообіг в багатьох установах замінять на електронний.

На запитання, чи звільнять людей, які роками перекладали папери, Дубілет відповів, що він подумає, як найкраще застосувати їхні таланти.

Нагадаємо, у Кабміні заявили про старт "винищення" паперових процесів.

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