Дубилет рассказал, будет ли диджитализация услуг для населения

"Что касается административных услуг для населения, конечно, мы не можем сказать, что абсолютно все должно быть в электронной форме, потому что действительно есть много людей, которые не на ты с компьютером. Соответственно для них должна быть альтернатива", - отметил Дубилет.

При этом он добавил, что планы правительства в том, чтобы исчезли все бумаги.

"Нам нужно все это перевести в электронную форму. Бумажный документооборот - это не эффективно, это десятки тысяч государственных служащих и миллионы украинцев, которые теряют свое время и таланты и это риск коррупции", - рассказал министр.

По его данным, на кадровый документооборот тратится около 100 миллионов гривен на бумагу на и канцелярию.

"А в целом государство тратит на канцелярию и бумаги от миллиарда гривен в год. Бумага, принтеры, картриджи. В свою очередь, на диджитализацию из бюджета потратят гораздо меньше", - сообщил он.

Министр уточнил, что вопрос правительства и госучреждений должны решаться в электронной форме, а госслужащие должны уметь пользоваться компьютером. Также он считает, что в течение одного-двух лет бумажный документооборот во многих учреждениях заменят на электронный.

На вопрос, уволят ли людей, которые годами перекладывали бумаги, Дубилет ответил, что он подумает, как лучше применить их таланты.

Напомним, в Кабмине заявили о старте "истребления" бумажных процессов.