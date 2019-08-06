Дуб з фільму "Втеча з Шоушенка" розпиляли на сувеніри
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Загиблий через шторм в 2016 році 200-річний дуб з фільму “Втеча з Шоушенка” розпили на сувеніри, які зробили спеціально для творців стрічки. Як повідомляє портал TMZ, таке рішення було прийнято на честь 25-річчя виходу фільму на екран, передає УНН.
“(Загибле дерево) перетворили в подарункові таблички для акторів: Тіма Роббінса, який зіграв Енді, Моргана Фрімана, який виконав роль Реда і режисера фільму Френка Дарабонта”, — наголошується в повідомленні.
За сюжетом картини, саме під цим дубом Енді залишив записку для Реда, коли опинився на волі.
На табличках зображені Потрети героїв, а також викарбувано їх висловлювання. Творці “Втечі з Шоушенка” отримають свої сувеніри 17 серпня на заході на честь святкування ювілею фільму в Огайо, де і проходили його зйомки.
Як повідомляв УНН, почесним “Оскаром” за видатний внесок у кінематограф буде нагороджений Девід Лінч.