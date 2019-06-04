Почесним "Оскаром" за видатний внесок у кінематограф буде нагороджений Девід Лінч
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Рада керуючих Американської академії кіномистецтв прийняла рішення вручити кінорежисерові Девіду Линчу почесну премію “Оскар” за видатний внесок у кінематограф (Academy Honorary Award). Про це повідомляється в понеділок на сайті академії, зазначає УНН.
Девід Лінч — представник американського незалежного кіно, володар “Золотої пальмової гілки” Каннського фестивалю і “Золотого лева” Венеціанського кінофестивалю за внесок у світовий кінематограф. За свою довгу кар’єру зняв усього 10 повнометражних картин, і багато хто з них, такі як “Людина-слон” (The Elephant Man, 1980), “Синій оксамит” (Blue Velvet, 1986), “Дикі серцем” (Wild at Heart, 1990), стали класикою кіно. Кінокритики вказують, що Лінч багато в чому передбачив появу таких феноменів в кіно, як Квентін Тарантіно, Роберт Родрігес і брати Коени. Але найбільшу популярність у широкої публіки Лінч здобув після виходу містичного серіалу “Твін Пікс” (Twin Peaks, 1990-1991).
Також було вирішено удостоїти почесної нагороди за внесок в кіно італійську режисерку Ліну Вертмюллер і американського актора Веса Стьюді, а акторку Джину Девіс — нагороди ім. Джина Хершолта, яку вручають за видатний внесок в справу гуманізму.
Вручення нагород відбудеться на спеціальній церемонії в Лос-Анджелесі в розважальному комплексі Hollywood and Highland Center 27 жовтня.
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