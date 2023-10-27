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ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт Тандиру ще на 60 діб

Київ • УНН

 • 73486 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Святошинський районний суд Києва у п'ятницю, 27 жовтня, продовжив на 60 діб арешт судді Олексія Тандира, якого обвинувачують у вчиненні смертельної ДТП, внаслідок чого загинув нацгвардієць Вадим Бондаренко, передає УНН із посиланням на Суспільне.

ДТП зі смертю нацгвардійця: суд продовжив арешт Тандиру ще на 60 діб

Деталі

Тандир перебуватиме під вартою до 25 грудня. Також сьогодні відбулося перше засідання по суті.

Вперше від 27 травня (тоді відбулося перше судове засідання — ред.) Тандира випустили зі скляного боксу. Суддя Бандура дозволив обвинуваченому сидіти в залі поруч зі своїми захисниками.

Доповнення

У ніч на 26 травня суддя Олексій Тандир, голова Макарівського районного суду Київської області, збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці. Суддю було затримано на місці.

Київська міська прокуратура повідомила УНН, що розпочала розслідування за ч. 3 статті 286-1 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що призвело до смерті потерпілого).

Вища рада правосуддя на засіданні у суботу, 27 травня, задовольнила подання заступника генерального прокурора про надання згоди на утримання під вартою судді. Суддю Тандира відправили під варту на два місяці.

Сам суддя заявляє, що не був п’яним, а після ДТП перебував у шоковому стані.

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