ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру еще на 60 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева в пятницу, 27 октября, продлил на 60 суток арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
Тандыр будет находиться под стражей до 25 декабря. Также сегодня состоялось первое заседание по существу.
Впервые с 27 мая (тогда состоялось первое судебное заседание — ред.) Тандыра выпустили из стеклянного бокса. Судья Бандура разрешил обвиняемому сидеть в зале рядом со своими защитниками.
Дополнение
В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.
Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).
Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.
Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.