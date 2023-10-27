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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру еще на 60 суток

Киев • УНН

 • 73486 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Святошинский районный суд Киева в пятницу, 27 октября, продлил на 60 суток арест судьи Алексея Тандыра, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП, в результате чего погиб нацгвардеец Вадим Бондаренко, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

ДТП со смертью нацгвардейца: суд продлил арест Тандыру еще на 60 суток

Детали

Тандыр будет находиться под стражей до 25 декабря. Также сегодня состоялось первое заседание по существу.

Впервые с 27 мая (тогда состоялось первое судебное заседание — ред.) Тандыра выпустили из стеклянного бокса. Судья Бандура разрешил обвиняемому сидеть в зале рядом со своими защитниками.

Дополнение

В ночь на 26 мая судья Алексей Тандыр, председатель Макаровского районного суда Киевской области, сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице. Судья был задержан на месте.

Киевская городская прокуратура сообщила УНН, что начала расследование по ч. 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения, что привело к смерти потерпевшего).

Высший совет правосудия на заседании в субботу, 27 мая, удовлетворил представление заместителя генерального прокурора о предоставлении согласия на содержание под стражей судьи. Судью Тандыра отправили под стражу на два месяца.

Сам судья заявляет, что не был пьяным, а после ДТП находился в шоковом состоянии.

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