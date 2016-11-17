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ДТП за участю мікроавтобуса та військового автомобіля сталася у Костянтинівці

ДТП за участю мікроавтобуса та військового автомобіля сталася у Костянтинівці

Київ • УНН

 • 7989 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Костянтинівці на вулиці Правобережна сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та військового автомобіля, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.

Сьогодні о 8 годиніна вулиці Правобережна у Костянтинівці біля зупинки громадського транспорту сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та військового автомобіля ГАЗ.

Наразі поліцейські встановлюють причину аварії.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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