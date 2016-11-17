ДТП за участю мікроавтобуса та військового автомобіля сталася у Костянтинівці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Костянтинівці на вулиці Правобережна сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та військового автомобіля, жертв та постраждалих немає. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Донецької області.
Сьогодні о 8 годиніна вулиці Правобережна у Костянтинівці біля зупинки громадського транспорту сталася ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та військового автомобіля ГАЗ.
Наразі поліцейські встановлюють причину аварії.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.