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15 марта, 19:03 • 109552 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150744 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127773 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 121012 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107196 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102618 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97594 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127529 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128961 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127484 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
ДТП с участием микроавтобуса и военного автомобиля произошло в Константиновке

ДТП с участием микроавтобуса и военного автомобиля произошло в Константиновке

Киев • УНН

 • 7980 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Константиновке на улице Правобережная произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и военного автомобиля, жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

Сегодня в 8:00 на улице Правобережная в Константиновке возле остановки общественного транспорта произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и военного автомобиля ГАЗ.

Полицейские устанавливают причину аварии.

Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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