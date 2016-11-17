ДТП с участием микроавтобуса и военного автомобиля произошло в Константиновке
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Константиновке на улице Правобережная произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и военного автомобиля, жертв и пострадавших нет. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Сегодня в 8:00 на улице Правобережная в Константиновке возле остановки общественного транспорта произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса и военного автомобиля ГАЗ.
Полицейские устанавливают причину аварии.
Решается вопрос об открытии уголовного производства с предварительной квалификацией по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.