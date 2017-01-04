ДТП за участю більше двох десятків авто сталася в Москві
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Масштабна ДТП за участю 23 легкових автомобілів сталася на Московській кільцевій дорозі. Про це повідомило джерело з екстрених служб міста, передає УНН з посиланням на РИА Новини.
"У районі 20-го кілометра МКАД 23 легкових автомобіля зіткнулися в шести ДТП", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, люди не постраждали.
У свою чергу, в прес-службі московського управління ДАІ повідомили, що в районі сталося кілька дрібних аварій.