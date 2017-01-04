ДТП с участием более двух десятков авто произошло в Москве
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Масштабное ДТП с участием 23 легковых автомобилей произошло на Московской кольцевой дороге. Об этом сообщил источник в экстренных службах города, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"В районе 20-го километра МКАД 23 легковых автомобиля столкнулись в шести ДТП", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, люди не пострадали.
В свою очередь, в пресс-службе московского управления ГАИ сообщили, что в районе произошло несколько мелких аварий.